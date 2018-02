O governo Alckmin está revoltado com a apropriação, por parte da União e da Prefeitura, de obras viárias em torno do Itaquerão. “Dos R$ 500 milhões que gastamos, não há um só tostão de ajuda federal, e a única coisa que a Prefeitura prometeu fazer, não fez”, conta alta fonte do Bandeirantes.

Trata-se da desapropriação de área para que o Estado pudesse construir duas alças de acesso à Avenida Jacu-Pêssego.