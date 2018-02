No episódio em que o Senado barrou a MP que reduz a tarifa de energia elétrica, metade dos interlocutores de Dilma jura que ela está furiosa com Renan Calheiros. E a outra metade garante que o motivo do bico é… a base aliada na Câmara, que teria “atrasado o processo”.

