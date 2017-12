O Ipea, dirigido por Marcelo Neri, recebe hoje prêmio internacional por ter tido a maior cobertura da América Latina para a pesquisa Meu Mundo– que visa subsidiar a escolha das novas metas do milênio da ONU. Contrastando as principais prioridades da população, novos dados tabulados pelo instituto levantam fatos interessantes.

1. Beneficiários do Bolsa Família mais jovens se preocupam mais com água, trabalho e alimentos do que os demais. Já quem não recebe o benefício se mostra apreensivo com meio ambiente, qualidade na educação e governo honesto e atuante.

2. Os menos escolarizados enfatizam proteção social, violência e trabalho. Os mais escolarizados pensam em aposentadoria e, de novo, governo honesto.

3. As mulheres pensam em comida, água e escola. Já os homens, em governança, transporte e liberdade.