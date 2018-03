O projeto Minha Carta de Amor ganha hoje edição na rua e ao vivo. O calígrafo Fabio Maca estará a postos na House of Learning, em Pinheiros, para escrever à mão cartas, bilhetes e declarações de amor. A ideia é reforçar as conexões que a iniciativa – já com 13.700 seguidores – conseguiu alcançar no Instagram.

