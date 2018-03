Metano puro

Nesta quarta-feira, pela manhã, vereadores paulistanos da Comissão Extraordinária Permanente do Meio Ambiente se reuniram para discutir a polêmica em torno do fechamento do Shopping Center Norte.

Sob o olhar atento de representantes do centro de compras e da promotora de justiça do Meio Ambiente da Capital, Cláudia Cecília Fedeli, deliberaram por mais de duas horas. E concluíram que… são “incapazes de avaliar tecnicamente” o caso.

A ausência mais sentida na reunião? Os representantes da Cetesb.