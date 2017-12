Metaleiros

A Editora Dublinense comprou os direitos de publicação no Brasil da biografia de Joey Ramone – vocalista e líder dos Ramones que morreu em 2003. O livro foi escrito pelo irmão dele, Mickey Leigh.

O autor promete vir ao Brasil em novembro, para sessão de autógrafos da obra.

Não é à toa que o evento de lançamento terá pompa e circunstância. O Brasil abriga o maior número de fãs do Ramones no mundo, segundo a editora. E é o único país que conta com uma loja oficial de Joey Ramone – no Rio.