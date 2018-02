Buscando mais espaço no governo de Haddad, o PCdoB não conseguiu avançar além do que desejava – o partido pleiteou as secretarias do Trabalho e do Verde.

Permanecerá apenas com a Igualdade Racial, hoje sob comando de Netinho de Paula.

O prefeito ouvirá os comunistas para definir quem assumirá o cargo assim que Netinho sair para disputar vaga na Câmara, em Brasília.