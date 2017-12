Mesa farta

O mineiro Rodrigo Ferraz desembarca em SP, em junho, com o projeto Fartura Gastronomia, sem local definido – a ideia é que aconteça em uma praça da cidade. “A ideia começou em 1998, com o Festival de Tiradentes. Há cinco anos começamos a explorar o Brasil atrás de pequenos produtores – e da fartura, daí o nome, de ingredientes ainda desconhecidos do nosso País”. Esta semana o grupo encerra a expedição que percorreu os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal. Todo esse trabalho de campo será apresentado nos cinco festivais programados para acontecer este ano. Além de São Paulo e Tiradentes, Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte também recepcionarão a festa gastronômica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.