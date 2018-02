Trazer flores e plantas para dentro de casa foi o desafio da designer Ana Espíndola. A gaúcha, que acaba de lançar sua segunda coleção de móveis, criou peças com espaços para adaptação de plantas – dispensando vasos. São mesas, paradores e criados-mudos que já saem do forno com uma planta para chamar de sua. “Percebi que muitas pessoas faziam questão de ter natureza em casa, mas poucos sabem compor. Agora, é possível unir as duas paixões”, revela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.