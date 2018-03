Fonte que frequenta Mônaco viu Isay Weinfeld jantando no Hotel de Paris, com a princesa Caroline Casiraghi e seus dois filhos. Consta que o arquiteto brasileiro acaba de vencer concorrência para conceber empreendimento imobiliário em terreno de propriedade da família real. Onde? No melhor local de Monte Carlo, em frente ao cassino.

Da concorrência participaram dez arquitetos. Entre eles, nomes do peso de Jean Nouvel, Shigeru Ban, Kengo Kuma e David Adjaidoo.