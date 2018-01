Mercado financeiro aposta em 3×0 contra Lula

O mercado financeiro já fez sua aposta. Acredita que Lula será condenado no TRF-4, no dia 24, pelos… três desembargadores. Se fossem só dois, a dificuldade do petista para registrar candidatura à Presidência seria bem menor.

Acreditam também que sua pena será aumentada. Com esses dois “argumentos”, promoveram nova alta da Bolsa, ontem, trabalhando acima dos 79 mil pontos.

Leia mais notas da coluna:

