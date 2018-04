Mercado em casa

Marco Zolet aliou seu know how do mundo executivo ao conhecimento de informática e do mercado varejista de Diego Kawaoka Melo para criar o Supermercado Now – plataforma online que conecta mercados ao consumidor. “Sempre achei chato pegar o carro, enfrentar o trânsito para pegar fila no supermercado. Ao mesmo tempo, os serviços de entrega não o fazem em tempo razoável. Tentamos aliar comodidade com a rapidez”, diz Zolet. No site, o consumidor escolhe os produtos no mercado preferido e recebe tudo em até duas horas, com hora marcada. E em período de crise, a plataforma ainda abre espaço para quem quer aumentar a renda: o serviço de compra e entrega é feito por pessoas que se cadastram, são selecionadas e submetidas a treinamento.