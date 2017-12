Quem é fã do trabalho da artista Rita Wainer– que pinta pratos e aquarelas há mais de três anos – estranhou a semelhança com as porcelanas de Juliana Helcer, divulgadas nos últimos dias nas redes sociais.

Chamam atenção, além da temática e conceitos parecidos, as frases idênticas. Há quem diga que é plágio.

Procurada pela coluna, Juliana não quis se pronunciar.