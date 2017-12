Menu sustentável

Aécio ouviu de ambientalistas, em jantar anteontem, cobranças quanto à posição do PSDB no Congresso sobre o Código Florestal e à falta de uma agenda de sustentabilidade nos governos do partido.

O senador se comprometeu a falar com os governadores.

Menu 2

O encontro, organizado por Fabio Feldmann, reuniu 60 ambientalistas de organizações como Greenpeace, WWF e SOS Mata Atlântica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Feldmann quer organizar jantares também com os outros pré-candidatos à Presidência.