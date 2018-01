Joan Roca, chef do El Celler de Can Roca, eleito melhor restaurante do mundo, fará almoço para 24 pessoas no Studio SC, em SP, dia 14. A Síbaris está vendendo cada lugar por R$ 1.400.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.