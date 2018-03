O chef Alberto Landgraf recebe o chef nova-iorquino Daniel Burns, que comanda as cozinhas dos restaurantes Luksus e Torst, ambos no Brooklin, para um jantar a quatro mãos, hoje, no Epice.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O restaurante passou por uma reforma e o evento marca a reabertura do espaço nos Jardins, que agora conta com a sociedade dos irmãos Bruno e Leonardo Ventre, também donos do restaurante Beato, em Pinheiros.