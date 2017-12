Depois de sair do tradicional jantar no Alvorada com Dilma, quinta, grupo de mulheres liderado por Luiza Trajano esbarrou – no hotel, em Brasília – com Joaquim Levy. Capturado, o futuro ministro da Fazenda trocou ideias sobre gasto público: como ele aumenta impostos e tira a competitividade das empresas.

As ouvintes, segundo uma delas, entenderam a mensagem. E acordaram um jeito de passá-la adiante: “É o gasto, mentecapto!”. Versão adaptada do “it’s the economy, stupid!”, frase cunhada pelo marqueteiro de Bill Clinton.