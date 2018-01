Mente sã, corpo são

Julie Lamac está pronta para dar mais um passo com a sua Proaction – loja online de produtos esportivos focados no funcional, em luta e no ioga/Pilates. “Por enquanto, só vendemos para revendedores e academias de ginástica. Daqui a um mês vamos abrir o site também para o consumidor final”, explica a moça, adepta radical da vida saudável. “Acredito na saúde através dos exercícios físicos. Trabalhava com marketing, mas resolvi apostar no mercado esportivo – que, apesar da crise, cresce sem parar”. Julie também faz parcerias de seus produtos com personal trainers de plantão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.