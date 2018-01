Menos sonegação

José Serra quer tornar nacional iniciativa do Estado de São Paulo. O senador apresentou projeto da Nota Fiscal Brasileira, semelhante à NF Paulista – que ressarce o contribuinte em 30% do ICMS.

Sonegação 2

A ideia de Serra é mais modesta para a União: devolução de 15% do valor da NF.

Para que a Receita Federal não arrepie achando se tratar de nova sangria, a equipe do senador tem mostrado que, logo no primeiro ano de funcionamento do sistema, a receita paulista cresceu 17,3%.