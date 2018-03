A China pretende editar 20 milhões de livros sobre ética para crianças escritos por… Maurício de Souza. O contrato já está assinado.

O quadrinhista, aliás, viaja no fim do mês com Raul Dória, da Cine, para visitar os estúdios por lá. Sondam o mercado para montar produções internacionais.

O custo, na China, é infinitamente menor. “É lá que a Hanna Barbera e a Disney hoje produzem,” conta Dória.

