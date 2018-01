Ao conversar com Eliseu Padilha ontem, antes do almoço do Lide em São Paulo, Luiz Furlan resumiu a melhora do humor dos empresários durante a gestão Temer:

“Antes, estávamos despencando do 23.º andar sem chance de chegarmos vivos ao chão. A queda agora é do 2.º andar, com chance de sobrevivência”.