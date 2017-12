Menos é mais

Estilista e dono da marca Egrey, de roupas urbanas, Eduardo Toldi entra em novo segmento em agosto: o de vestidos de festa, em parceria com o amigo André Lacerda. “Meus vestidos são como minhas roupas do dia a dia – urbanos e minimalistas. Nada de rendas e paetês”, explica Dudu, conhecido por vestir mulheres modernas. O moço abusa do tricô em suas coleções. “Minha mãe tem uma empresa especializada na técnica há 30 anos. Para mim é super familiar”, conta. Além da loja nos Jardins, suas criações são vendidas em multimarcas pelo País.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.