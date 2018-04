Fechada a arrecadação de São Paulo em junho, Mauro Ricardo contabiliza: no semestre, a queda de arrecadação foi de 2,2%. Muito? Na comparação com a União, absolutamente não.

Qual o milagre? “Nota fiscal paulista, aperto aos sonegadores na substituição tributária”, explicou ontem o secretário da Fazenda. Mesmo assim, São Paulo já teve que usar R$ 600 milhões do R$ 1,6 bilhão contingenciado no começo do ano, para pagamento de… Folha.