O movimento ambientalista conseguiu. Representantes do governo adiaram as audiências previstas da obra de ampliação do Porto de São Sebastião e garantiram a militantes do movimento: “Porto sim, mas sem contêiner”. Isto é: o projeto original mudará para formato menos impactante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.