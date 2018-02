Indio da Costa, vice de Serra, foi barrado na entrada do palanque, anteontem, durante encontro de prefeitos com Serra, no Credicard Hall. Acompanhado de Cássio Cunha Lima, também impedido de subir. “Não sou obrigado a saber quem é todo mundo”, justificou o segurança que teve que voltar atrás.

Já Andrea Quércia fez o maior sucesso. Passou tranquila pela segurança…