Antes mesmo da estreia carioca dia 3, a peça escrita por Maitê Proença já está com um pé no cinema. Assim como fez com Hamlet, a mulher de Wagner Moura, Sandra Salgado, registrou os ensaios de As Meninas.

O resultado será tema de um especial do Multishow e depois… Telona.

