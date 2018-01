O livro das memórias de Malala Yousafzai tem lançamento internacional hoje. A garota paquistanesa é uma das favoritas para o Prêmio Nobel da Paz – a ser anunciado esta semana.

No Brasil, o livro – escrito em parceria com Christina Lamb – sai dia 25, com tiragem de 15 mil exemplares, pela Cia das Letras.