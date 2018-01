A Prefeitura quer R$ 10 milhões em recursos privados para reformar o Parque do Carmo – já tratado como “legado da Copa para a Zona Leste”. Para isso, Nádia Campeão se reúne hoje, in loco, com patrocinadores do Mundial.

Espera apoio para reabrir o planetário, ampliar a ciclovia e construir um bicicletário.