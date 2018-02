Em encontro com a bancada paulista do PT na Câmara, Haddad pediu aos deputados atenção especial à Região Metropolitana de SP. Ele pretende elaborar plano de governo comum para a área, com foco na saúde e nos transportes.

As primeiras ações começam nos próximos dias, quando o petista se reúne com os prefeitos eleitos da região – considerada peça fundamental para o partido rumo a 2014.