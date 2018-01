Camila Alves, mulher de Matthew McConaughey, curte o Rio em ritmo Off Olimpíada. A apresentadora mergulhou no lifestyle da cidade: tomou aula de samba com Carlinhos de Jesus, ensinou os internautas a fazer tapioca e viu o ensaio do grupo Melanina Carioca.

O maridão, no entanto, está de arquibancada em arquibancada assistindo às competições do Team USA.