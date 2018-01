Memória Urbana

Vinicius Andrade e Marcelo Morettin lançam no próximo sábado o livro Andrade Morettin – Cadernos de Arquitetura, pela BEI Editora, ao lado dos sócios Marcelo Rosa e Renata Andrulis. À coluna, Morettin diz que o livro foge do comum das obras de arquitetura por não apresentar uma sequência de todos os projetos realizados pelo escritório. “Preferimos escolher cinco projetos mais importantes e aprofundar e explorar detalhadamente cada um”, explica. Dividido em cinco cadernos, o livro explora detalhes dos projetos da Residência RR, do Edifício Pop, do Edifício Box 298, do IMS (Instituto Moreira Salles) e do Impa (Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada). O livro é também um resgate da trajetória do escritório, que iniciou as atividades em 1997.

