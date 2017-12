Memória pública

Colegas de profissão, os arquitetos Marco Artigas e Helena Camargo uniram suas forças e expertise em um projeto cheio de significado: restaurar a passarela que dá acesso ao aeroporto de Congonhas.

A frente de seu escritório, o H2C, Helena contou com a experiência adquirida em outros projetos urbanísticos, como a desenvolvimento dos parklets. E Marco com acesso ao acervo do avô – João Batista Villanova Artigas – arquiteto modernista responsável pelo desenho da estrutura original.

Para a realização do projeto – que deve sair do papel em junho – a dupla resgatou fotos históricas da e procurou mater a estética a obra “o desenho dela é singular e delicado”, revela Helena. “É difícil mexer em uma obra do meu avô, mas foi uma troca geracional”, completa Marco.