Oh, pá! Passe lá

Ricardo Flora decidiu recuperar um prédio histórico pertencente a sua familia, situado no Chiado — zona charmosa de Lisboa — e nele instalar o Flora Chiado Apartments, nova sensação entre os brasileiros.

Situado na rua da livraria mais antiga do mundo, a Bertrand, o prédio foi quase totalmente desmontado, mantendo as paredes exteriores e as estruturas de madeira.

Azulejos? Mandei catalogar e fazer 6 mil peças para manter os elementos originais — como as antigas chaminés das cozinhas, que hoje integram as lareiras das salas — e preservar as portadas”, conta o arquiteto e dono. Na decoração, móveis do designer brasileiro Jader Almeida, mesclados a luminárias Tom Dixon e fotos do street photographer Rui Palha.