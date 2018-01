No centenário de Santos Dumont, uma caravana de 50 cavaleiros vai refazer, entre os dias 12 e 14, uma cavalgada histórica do inventor pela Estrada Velha de Guarapuava, na região de Foz do Iguaçu.

O que fazia ele por lá? Foi pedir ao governador do Paraná na ocasião que desapropriasse a região para torná-la protegida e acessível a todos. A iniciativa acabou fazendo do inventor uma espécie de “pai” do que hoje é o Parque Nacional do Iguaçu.