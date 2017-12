O MuBE exibe, em maio, réplica de um quarto de 18m² – onde meninas ficaram presas no campo de concentração de Theresienstadt, na Segunda Guerra Mundial. A mostra As meninas do quarto 28 foi escolhida pela ONU como parte das homenagens do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

