Lucinha Araújo inaugura, hoje – Dia Mundial da Luta contra Aids –, escultura de Cazuza, no coração do Leblon. Depois da morte do cantor, nos anos 90, a prefeitura do Rio criou uma praça que leva seu nome com um móbile de Beija-Flor – criado por Hélio Pelegrino.

Com os anos, o local foi abandonado e a obra, destruída. Hoje, além de seu móbile restaurado, a Praça Cazuza, ganhará uma escultura do cantor feita por Christina Motta.