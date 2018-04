Um dos nomes mais importantes da arte contemporânea brasileira, Leonilson, será tema de encontro, hoje, no MAM. Motivo? A produção do catálogo raisonné do artista, a ser capitaneada pela Base 7 com patrocínio da Fundação Edson Queiroz.

Cerca de 3 mil obras com imagem e dados básicos – título, data, técnica e dimensões – irão compor a publicação.