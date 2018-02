Baseada na história real de Luiz Gama, a Paranoid começa a trabalhar seu novo longa-metragem, Prisioneiro da Liberdade, com direção de Jeferson De.

O filme contará a história do homem negro que, apesar de nascer livre, é vendido pelo pai. Mas consegue estudar e se torna seu próprio advogado e de mais de mil pessoas, liberando-as nos tribunais. A história do ícone na luta pela abolição da escravidão tem apoio do Instituto Luiz Gama e distribuição da Europa Filmes.