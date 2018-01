Depois de virar piada na internet – por estrelar campanha de joias inspirada nas manifestações –, Barbara Paz, procurada ontem pela coluna, preferiu não se pronunciar.

Com a palavra Laja Zylberman, coproprietária da joalheria Sara: “As imagens são retratos da sociedade e do caos urbano. Todas as interpretações são válidas dentro de um contexto de caos. A campanha ficou linda, com joias modernas e uma atitude contemporânea”.