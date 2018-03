Membros do Renova Brasil comemoram pedido de investigação de fundo

Diferentemente do que se poderia pensar, alguns colaboradores do Renova Brasil chegaram a comemorar ontem o pedido do deputado petista Jorge Solla, feito à PGR, para a abertura de uma investigação do Fundo Cívico para a Renovação Política brasileira. Fundo este que… sequer existe ainda.

Ele será lançado na sexta-feira, conforme adiantou a coluna semana passada.

Membros curtem

reação de Solla

Segundo integrante dessa iniciativa, a reação de Solla sinaliza a abrangência que o fundo pode alcançar na luta pela renovação do Congresso. “Nas eleições de 2018, vamos assistir à briga entre o Brasil novo e o velho”, prevê.

E o “velho” já está reagindo.

Eleitorado quer nomes

de fora da política

Em pesquisa, os organizadores do RB constataram que 79% dos eleitores querem candidatos de fora da política.

Na França, 52% dos nomes lançados pelo partido En Marche nunca haviam se candidatado. Hoje, eles ocupam 64% das cadeiras do parlamento francês.

