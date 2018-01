Mello leva a plenário do STF discussão de prisão após 2ª instância

Está nas mãos do STF – também – o destino da candidatura Lula. Na quarta-feira, Marco Aurélio Mello declarou que pretende levar ao plenário da corte a análise do mérito de duas ações (do PEN e da OAB) que tratam da prisão após a condenação em segunda instância.

Consta que Gilmar Mendes – cuja tendência, já tornada pública, é a de mudar sua posição e votar contra a prisão– estaria balançando.

Por quê? O novo quadro favoreceria Lula – que tem grandes chances de ser condenado em segunda instância pelo TRF-4, em Porto Alegre.

Lembrete: a última votação no plenário terminou em 6 votos a 5, a favor da prisão.