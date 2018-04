E mais. O índice de confiança do consumidor da Federação do Comércio, a ser divulgado hoje, aponta pequena melhora – mais 0,7% – na expectativa dos paulistas. Mas ainda está 15% abaixo do que era um ano antes.

