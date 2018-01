Melhora significativa

A mídia deixou meio de lado a dengue, zika e chikungunya mas o Estado, não. Segundo conta o secretário de saúde David Uip, as iniciativas do governo Alckmin surtiram efeito e de janeiro a maio – em comparação ao mesmo período do ano anterior – a redução da dengue foi de 82% e da mortalidade causada pela doença, 91%.

“É o efeito da conscientização da sociedade, da ação da defesa civil e mais 30 mil agentes em campo”, justifica Uip.

Entretanto, falta melhorar o número de residências fechadas quando da visita dos agentes estaduais: nada menos que 30%.