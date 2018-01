Melhor idade?

Hoje, Dia do Idoso, pergunta-se: cadê o projeto que regulamenta a profissão de cuidador? A Câmara organiza audiência pública para discutir o texto. Proposta pela relatora, Benedita da Silva, acontecerá dia 8 – com representantes do Ministério da Saúde, Secretaria de Direitos Humanos e associações de cuidadores de idosos.

Ponto de discórdia? Os profissionais temem a exigência de ensino fundamental completo para trabalhar. Pedem prazo de 5 anos para quem já está atuando voltar à escola.