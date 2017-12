Haddad cancelou, de última hora, presença no encontro de ontem entre François Hollande e empresários da Fiesp. Motivo ‘não-oficial’? O prefeito teria de dividir o palco com Paulo Skaf, um dos principais críticos do aumento do IPTU em SP.

Melhor evitar 2

Aliás, durante todo o evento, as televisões internas da entidade exibiam mensagens de Skaf contra o reajuste do imposto predial urbano.