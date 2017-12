O advogado Marcelo Leonardo decidiu: não pedirá, por enquanto, transferência de Marcos Valério para presídio de MG, onde vive a família do empresário, condenado a 40 anos de prisão no julgamento do mensalão.

“Nossa maior preocupação é que ele estivesse em um lugar seguro. E a Papuda tem a segurança que a gente deseja”, afirmou Leonardo.