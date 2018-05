Melhor amigo…

Sérgio Cabral estava eufórico com a presença de Christine Lagarde no jantar de gala da Câmara de Comércio do Brasil na França, terça, no Hotel George V, em Paris.

Sentado à mesa com a quase presidente do FMI, o governador carioca multiplicou suas declarações de apoio. Primeiro, pessoalmente. Depois, em discurso. Na despedida, voltou a paparicar a ministra: “See you in Washington!”. Aos jornalistas, entretanto, ressaltou que seu apoio era… “particular”.

Seja lá o que isso quer dizer.