Estão chovendo consultas de empresas estrangeiras à Dersa. Especialmente de Espanha e Inglaterra. Estão interessadas no edital para construção do Rodoanel Norte. Será a primeira concorrência internacional do órgão, porque a obra, orçada em R$ 6,1 bilhões, terá dinheiro do BID.

