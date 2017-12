André Sturm vai ampliar a meia entrada no Caixa Belas Artes para os espectadores do longa búlgaro A Lição, que estreia quinta. Em parceria com a grife El Cabritón, criou a camiseta com a hashtag #mejulgue. Quem usar a peça, paga meia. “O filme leva à reflexão sobre a era do julgamento na qual vivemos, quando qualquer post pode ser apedrejado”, explica.

