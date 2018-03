Meirelles na toca do leão

O que podia parecer impossível aconteceu. Em encontro fechadíssimo na segunda-feira, no Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, Henrique Meirelles, presidente do BC, fez sucesso entre empresários que são historicamente os maiores criticos da política economica brasileira. “Foi o melhor encontro com ele nestes anos todos”, atesta um integrante do instituto capitaneado por Josué Gomes da Silva.

Dos quase 40 presentes, só um reclamou da taxa de juros, dizendo que ela poderia ser 0,25 ponto menor.

Sintonias em curso, caminho reaberto para a política? Afinal, tudo indica que Meirelles vai mesmo sair candidato ao governo de Goiás.